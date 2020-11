© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) segnala che prosegue la crescita dei prestiti garantiti per le piccole e medie imprese. Ieri, 13 novembre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 103,6 miliardi di euro, per un milione 269 mila domande, di cui 983 mila fino a 30 mila euro, per oltre 19,2 miliardi di euro.(com)