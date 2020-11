Sociale: Acli Roma, pacchi alimentari e kit igienici al Corviale per IV giornata povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Acli di Roma aderiscono alla IV Giornata mondiale dei poveri. "'Tendi la tua mano al povero' (cfr Sir 7,32), su queste parole tratte dal libro del Siracide, Papa Francesco ha incentrato il suo Messaggio per la giornata, che si celebrerà domani, domenica 15 novembre". Lo si legge in una nota di Acli Roma. "Un'esortazione -continua la nota- che ha spinto le Acli di Roma a prendere parte attivamente all'appuntamento attraverso una distribuzione straordinaria di pacchi alimentari, kit igienici e scolastici, alle famiglie fragili del quartiere di Corviale, e con un'attività di sensibilizzazione, diffusa sui canali social, attraverso una cartolina, dal claim 'Guarda con gli occhi della solidarietà senza il filtro dell'indifferenza'. Un'immagine che invita a riempiere lo sguardo di solidarietà, prossimità e amore, tendendo la mano in direzione di chi si trova ad affrontare da solo le tempeste della vita". (segue) (Com)