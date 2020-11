Perù: anche delegazione locale Onu denuncia eccessi delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione delle Nazioni Unite in Perù ha emesso oggi un comunicato nel quale esprime "preoccupazione per l'uso eccessivo della forza" da parte delle forze dell'ordine nel contesto delle proteste in atto in tutto il paese per la destituzione dell'ex presidente Martin Vizcarra e l'insediamento del governo ad interim di Manuel Merino. "E' necessario ricordare che l'uso arbitrario e indiscriminato delle armi non letali va contro il principio di proporzionalità e infrange gli standard internazionali", si legge nel comunicato. La delegazione Onu ha denunciato inoltre "violazioni dei diritti dei detenuti, compresi alcuni adolescenti" pur riconoscendo che una minoranza di manifestanti ha fatto uso di violenza compromettendo la natura pacifica generalizzata delle manifestazioni. In precedenza anche il ex relatore speciale delle Nazioni Unite per la difesa dei diritti umani, Michael Forst, aveva pubblicato un messaggio sul suo profilo Twitter nel quale si dichiarava "preoccupato per le notizie che ricevo dal Perù". (segue) (Abu)