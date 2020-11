Perù: anche delegazione locale Onu denuncia eccessi delle forze dell'ordine nei confronti dei manifestanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, nella terza giornata consecutiva di proteste, migliaia di persone sono scese in strada in diverse città del paese, mentre a Lima, nel palazzo di governo, il nuovo primo ministro Antero Flores Araoz, insediava il suo gabinetto. Le proteste più accese si sono avute proprio nella capitale, dove non sono mancati gli episodi di tensione tra forze di polizia e manifestanti quando una colonna di persone ha cercato di avvicinarsi alla sede del Congresso. I poliziotti avrebbero quidni sparato pallottole e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Autorità sanitarie hanno in seguito riferito di due feriti d'arma da fuoco. Si tratta di una ragazza di 27 anni, che ha ricevuto un impatto all'addome che gli ha provocato tre perforazioni all'intestino per le quali è stata operata e permane in gravi condizioni, e un ragazzo di 26 anni, che ha ricevuto un impatto al petto che non ha richiesto un intervento chirurgico e rimane stabile.Denunce di eccessi da parte della polizia provengono anche dai media che coprono le proteste. L'Istituto della stampa del Perù (Ipys) ha postato sul suo profilo Twitter la foto di un giornalista ferito alla gamba da un proiettile e ha accusato la polizia di "sparare direttamente a giornalisti e manifestanti". "La reazione della polizia è brutale e sproporzionata", ha denunciato l'Istituto, che ha chiesto alle autorità di "rispondere di questi atti gravi". Sentita dall'emittente "Rpp" la nuova ministra della Giustizia, Delia Munoz, ha dichiarato, per parte sua, che le manifestazioni sono alimentate da gruppi con interessi politici, senza tuttavia specificare quali. Anche il quotidiano "El Comercio", una delle principali testate del paese, ha denunciato violenze esercitate dalla polizia nei confronti di due suoi fotografi. (segue) (Abu)