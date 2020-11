Usa-Ecuador: Pompeo incontra delegazione da Quito, "valori condivisi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dato il benvenuto al Ministro degli Esteri dell'Ecuador, Luis Gallegos, al Ministro del Governo María Paula Romo, al Ministro della Produzione, del Commercio Estero, degli Investimenti e della Pesca Iván Ontaneda e ad altri membri della delegazione ecuadoriana che hanno partecipato al Terzo Dialogo Politico Ampliato Bilaterale il 10 novembre 2020 a Washington D.C. La delegazione statunitense era guidata dal Sottosegretario di Stato David Hale e la delegazione ecuadoriana era guidata dal Vice Ministro degli Esteri Arturo Cabrera. "Gli Stati Uniti e l'Ecuador hanno costruito un solido rapporto basato su valori condivisi legati alla democrazia, alla sicurezza, alla trasparenza, allo sviluppo e alla prosperità, e alla lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata e la corruzione", si legge in una nota del dipartimento di Stato. In questo quadro, i due paesi "hanno ribadito la responsabilità condivisa nella lotta contro il traffico di stupefacenti per aumentare la sicurezza e la stabilità nella regione", prosegue il comunicato. (segue) (Nys)