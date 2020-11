Business news: Francia, Societe Generale prevede taglio di 640 posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Societe Generale prevede un taglio compreso tra i 550 e i 700 posti di lavoro in Francia. Lo riferiscono i media francesi citando fonti sindacali, secondo le quali non sono previsti dei licenziamenti in tronco. Il 6 novembre la dirigenza ha presentato il piano ai sindacati. "Non saranno licenziamenti economici, non ci saranno partenze obbligatorie", ha Eric Boyer, sindacalista per la Confederazione francese dei lavoratori cristiani (Cftc). Ad inizio agosto Societe Generale aveva annunciato una riduzione dei costi di 450 milioni di euro entro il 2023. Nell'aprile del 2019 il gruppo aveva già deciso di tagliare 1.600 posti, di cui 700 in Francia. Attualmente Societe Generale ha 138 mila collaboratori in tutto il mondo, di cui 40 mila in Francia. (Frp)