Business news: Cez e Rolls-Royce collaborano allo sviluppo di piccoli reattori modulari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica ceca Cez e la britannica Rolls-Royce coopereranno per lo sviluppo di reattori modulari di piccola taglia (Smr). Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". Le due compagnie condivideranno conoscenze tecniche e valuteranno la possibilità dell'uso di tali reattori nei siti nucleari cechi, secondo quanto affermato dal portavoce di Cez, Ladislav Kriz. Cez ha previamente sottoscritto accordi simili con le società statunitensi NuScale e GE Hitachi. La scorsa primavera il primo ministro ceco, Andrej Babis, ha descritto questo tipo di reattori come una soluzione ottimale per i nuovi blocchi che saranno costruiti in Repubblica Ceca. Il suo ministro dell'Industria e del Commercio, Karel Havlicek, ha definito gli Smr una soluzione per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la produzione stabile di energia e calore. Gli esperti sottolineano però che si tratta di reattori che sono ancora in corso di sviluppo in giro per il mondo. (Vap)