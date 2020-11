Elezioni Usa: Arizona, Trump ritira la causa per ricontare i voti di Maricopa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale del presidente statunitense Donald Trump ha ritirato la causa per contestare in tribunale il conteggio dei voti presidenziali nella contea di Maricopa, in Arizona, secondo il "Wall Street Journal". È l'ennesimo tacito riconoscimento da parte del Team Trump che il suo tentativo di capovolgere il risultato elettorale e impedire la vittoria di Joe Bide utilizzando metodi legali è sempre più improbabile. Nei giorni scorsi, la campagna di Trump aveva presentato un'accusa secondo la quale alcuni voti di persona nella Contea di Maricopa sono stati erroneamente respinti. Kory Langhofer, un avvocato della campagna elettorale di Trump, ha detto che, secondo il "Wsj", non stavano accusando di frode elettorale in un'udienza di giovedì. La campagna ha invece sostenuto che gli addetti ai sondaggi hanno presentato schede con errori e non hanno dato agli elettori la possibilità di correggerle. Il numero di queste schede era inferiore a 200, ma Biden ha superato Trump per oltre 11 mila voti con il 99 per cento dei voti scrutinati. Trump tuttavia continua a contestare i risultati delle elezioni in altri Stati, tra cui il Wisconsin e la Pennsylvania, e non ha ancora ammesso pubblicamente la sconfitta. (Nys)