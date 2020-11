Business news: Regno Unito, Camera dei Lord cancella parte della legge sul mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Lord britannica ha votato a schiacciante maggioranza per cancellare una parte della nuova legge sul mercato interno promossa dal governo e approvata dalla Camera dei comuni, che permetterebbe all'esecutivo di infrangere unilateralmente il diritto internazionale "superando" l'accordo firmato con l'Unione europea lo scorso anno sulla Brexit. La legge sul mercato interno infatti prevede il governo di Londra possa rimuovere i controlli doganali previsti insieme all'Unione europea sulle merci in transito dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, obbligando però indirettamente l'Unione europea ad istituire controlli doganali alla frontiera tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, violando così in un colpo solo sia l'accordo sulla Brexit (che è un trattato internazionale) che gli Accordi del venerdì santo. In due voti, la Camera del Lord ha votato con larghissima maggioranza per rimuovere i due commi che permetterebbero al governo di fare ciò, con rispettivamente 433 voti a 165 e 407 voti a 148. Il governo britannico ha tuttavia già annunciato che inserirà nuovamente i due commi eliminati dalla legge non appena essa tornerà alla Camera dei comuni, aggiungendo attraverso un portavoce che l'esecutivo si dice "deluso" dal voto contrario (ma non inaspettato) della Camera dei Lord, dato che la legge rappresenterebbe "una rete di salvataggio per proteggere l'integrità del mercato interno britannico e un guadagno enorme per il processo di pace" in Irlanda del Nord. (Rel)