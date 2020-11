Business news: Francia, nel terzo trimestre disoccupazione al 9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020 in Francia il tasso di disoccupazione è aumentato di circa 2 punti percentuali arrivando al 9 per cento. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee), secondo cui il dato nel secondo trimestre era al 7,1 per cento. "Il periodo della prima serrata, che va da metà marzo a metà maggio 2020, ha portato tra i disoccupati in cerca di lavoro un netto calo delle procedure per la ricerca di un impiego e della disponibilità nel lavorare", spiega l'Insee. "Con la fine della quarantena il tasso di disoccupazione è risalito per raggiungere sull'insieme del terzo trimestre 2020, un livello superiore di 0,7 punti rispetto a quello osservato un anno prima", spiega l'istituto. (Frp)