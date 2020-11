Business news: tedesca Rwe, margine operativo lordo di 2,2 miliardi di euro tra gennaio e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi tre trimestri del 2020, il gruppo per l'energia tedesco Rwe ha registrato un margine operativo lordo (Ebitda) di 2,2 miliardi di euro, in aumento del 13 per cento. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in termini di utili operativi al lordo di interessi e tasse (Ebit), l'incremento è stato del 29 per cento. Tra gennaio e settembre scorso, il risultato netto con aggiustamento ha raggiunto i 762 milioni di euro. (Geb)