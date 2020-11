Business news: Spagna, Capital Energy valuta entrata in Borsa per ampliare capacità investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Capital Energy è in contatto con diverse entità bancarie e società d'investimento (una delle quali potrebbe essere Ubs) per progettare il suo atterraggio sul mercato azionario attraverso un aumento di capitale. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias" che ha consultato diverse fonti finanziarie, la società ha bisogno di fondi per sviluppare il suo portafoglio di energie rinnovabili, soprattutto progetti eolici e solari, per una capacità di 30 GW ed investimenti per 10 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. "Capital Energy è ottimista sull'ottenimento dei finanziamenti necessari per lo sviluppo del suo piano aziendale" ha confermato a "Cinco Días" Francisco Clemente, direttore generale della società, che nella sua strategia include anche il debutto sul mercato obbligazionario. Le esigenze di investimento, infatti, sono molto superiori all'attuale capacità di ottenere liquidità dalla società. Capital Energy ha in corso circa 160 progetti eolici in Spagna per 8.500 MW e altri 50 progetti da 4.400 MW in fase di sviluppo. (Spm)