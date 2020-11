Business news: Repubblica Ceca, Volskwagen potrebbe spostare la produzione di Skoda Superb in Slovacchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione del modello Skoda Superb potrebbe essere spostata dalla Boemia alla Slovacchia. Lo ha rivelato all'agenzia di stampa ceca "Ctk" il sindacalista Jaroslav Povsik, dopo che sono emerse indiscrezioni sul quotidiano "Hospodarske Noviny" alle quali Skoda non ha replicato, parlando soltanto di speculazione. Secondo Povsik, che è stato finora una voce critica nei confronti della leadership della società automobilistica del gruppo Volkswagen, la decisione è possibile perché Skoda non ha lottato abbastanza per fare sì che la produzione del modello resti in Repubblica Ceca. Tra i motivi dello spostamento adotti c'è quello dei minori costi di produzione nello stabilimento Volkswagen di Bratislava, ma il sindacalista dice che questo non è necessariamente vero. (Vap)