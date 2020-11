Kosovo-Serbia: premier Hoti, frasi di Vucic non aiutano normalizzazione rapporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche secondo la presidente kosovara ad interim Vjosa Osmani l'Unione europea e la Nato dovrebbero rispondere alle "minacce di guerra" fatte dal presidente serbo Vucic. "Mi aspetto che l'Ue e la Nato rispondano a questa minaccia di una guerra violenta", ha affermato Osmani su Twitter. Anche la ministra degli Esteri kosovara, Meliza Haradinaj, ha criticato le frasi di Vucic sui social network osservando che, "dopo aver alimentato il conflitto nel Nagorno-Karabakh con armi di produzione serba, l'ex ministro dell'Informazione all'epoca di Milosevic (in riferimento al ruolo dell'attuale presidente serbo nell'ex Jugoslavia di Slobodan Milosevic) ora minaccia tutti i paesi allineati con la Nato che continuerà a preparare il paese militarmente per nuove guerre nei Balcani". "Questa politica di paese fantoccio della Russia e questo approccio sono chiaramente contro i valori e le politiche di sicurezza dell'Ue e della Nato nei Balcani", ha aggiunto Haradinaj parlando di "inaccettabili" tentativi da parte di Mosca e Belgrado di minacciare la pace, la sicurezza e la stabilità regionale, "che certamente falliranno come nella loro infame capitolazione nel 1999". (segue) (Kop)