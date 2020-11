Usa: Pompeo, piangiamo perdita di cinque soldati morti in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti piangono la perdita di cinque soldati che sono morti ieri come parte della Multinational Force and Observers (Mfo) in Egitto. "I nostri grandi uomini e le nostre grandi donne in uniforme rischiano ogni giorno la loro vita per la nostra nazione e per il bene della pace in tutto il mondo", si legge in una nota del segretario di Stato, Mike Pompeo. "Oltre ai nostri militari, siamo anche rattristati per la morte di un soldato francese e di un soldato ceco. Preghiamo per tutte le loro famiglie e per la rapida guarigione dell'unico soldato statunitense ferito che è sopravvissuto", si conclude il comunicato. (Nys)