Usa: positivi al Covid più di 130 membri dell'intelligence della Casa Bianca

- Più di 130 ufficiali dell'intelligence statunitense che hanno aiutato a proteggere la Casa Bianca e il presidente quando viaggiava sono in quarantena perché risultati positivi al coronavirus, o hanno avuto uno stretto contatto con i colleghi infetti, secondo tre persone che hanno familiarità con il personale dell'agenzia. Lo riporta la "Washington Post". La diffusione del coronavirus - che ha messo in disparte circa il 10 per cento del nucleo centrale del team di sicurezza dell'agenzia - si ritiene sia in parte legata a una serie di manifestazioni elettorali che il presidente Trump ha tenuto nelle settimane precedenti le elezioni del 3 novembre, secondo le persone, che, come altri intervistati per questo rapporto, hanno parlato a condizione di anonimato per descrivere la situazione. (Nys)