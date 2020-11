Usa: Trump, il vaccino anti-Covid non sarà disponibile per New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi che il governo federale non consegnerà un vaccino contro il coronavirus a New York se e quando sarà disponibile. Lo riporta l'emittente "Cnbc". Il governatore di New York, Andrew Cuomo, "dovrà farci sapere quando sarà pronto, perché altrimenti non potremo consegnarlo ad uno Stato che non lo darà immediatamente alla sua gente", ha detto Trump durante una conferenza stampa dal Rose Garden della Casa Bianca. "Non si fida della provenienza del vaccino", ha aggiunto Trump. "Questi provengono dalle più grandi aziende del mondo, dai più grandi laboratori del mondo, ma non si fida del fatto che sia questa Casa Bianca, questa amministrazione, quindi non lo consegneremo a New York finché non avremo l'autorizzazione a farlo, e questo mi addolora dirlo". Su Twitter, a stretto giro, gli ha risposto il sindaco della città di New York, Bill de Blasio: "La città e lo Stato hanno sviluppato piani di distribuzione del vaccino. Ci assicureremo che i newyorkesi siano vaccinati. Peccato che non farà il suo lavoro", ha scritto. Aggiungendo: "Ma sappiamo che il presidente Biden lo farà". (Nys)