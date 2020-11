Business news: Spagna, Naturgy si aggiudica fornitura energia elettrica museo Prado di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Naturgy si è aggiudicata la fornitura di energia elettrica per il Museo del Prado di Madrid, a partire dal prossimo dicembre e per un periodo di un anno, per un importo di circa 2 milioni di euro. Secondo quanto comunicato dall'azienda in una nota, il contratto potrà essere prorogato per un altro anno di comune accordo tra le parti. Nell'ultimo anno Naturgy si è aggiudicata importanti contratti di fornitura, tra i quali spiccano quelli con la Poste spagnole, con Telefonica, le metropolitane di Barcellona, Bilbao e Malaga, i tram di Murcia e Saragozza, il Congresso dei Deputati e all'Università autonoma di Madrid. Attualmente, Naturgy ha più di 7 milioni di clienti in Spagna con oltre 11 milioni di contratti di gas, elettricità e servizi, dal consumatore domestico al settore terziario e industriale. (Spm)