Business news: Regno Unito, consorzio Usa riprende piani per costruzione centrale nucleare in Galles

- Un consorzio statunitense sarebbe in trattative con il governo britannico per riavviare il progetto recentemente abbandonato di costruire una centrale nucleare nel nord del Galles, sull'isola di Anglesey. Il consorzio, capitanato dal gruppo ingegneristico statunitense Bechtel, include Southern Company, una compagnia elettrica, e Westinghouse, una compagnia specializzata in ingegneria nucleare i cui reattori AP1000 sarebbero installati (se il progetto procederà) nell'impianto gallese. Un potenziale accordo comporterebbe un rapido riavvio delle attività sull'isola, le quali sono state messe in pausa in seguito all'abbandono a settembre da parte del precedente proprietario della centrale, la giapponese Hitachi. Il riavvio dei lavori sull'isola di Anglesey rappresenterebbe inoltre un importante punto a favore nel raggiungimento della strategia britannica di produrre zero emissioni di gas serra nell'atmosfera entro il 2050. (Res)