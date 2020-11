Business news: Orange acquisirà pacchetto di maggioranza Telekom Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia francese attiva nel settore delle telecomunicazioni, Orange, ha annunciato di aver firmato l'accordo per l'acquisizione dalla controllata di Deutsche Telekom, Ote, della quota di maggioranza del 54 per cento di Telekom Romania Communications (ex Romtelecom). "Orange pagherà un prezzo di acquisto complessivo di 268 milioni di euro, senza eccedenza o deficit di cassa netta e considerando gli aggiustamenti che normalmente avvengono al termine della transazione, che corrisponde ad un valore economico dell'azienda di 497 milioni di euro, pari al 100 per cento del capitale di Telekom Romania Communications e inclusa la base clienti convergente. L'acquisizione accelererà in modo significativo la strategia di Orange per fornire servizi convergenti fisso-mobile nel mercato locale", si legge in un comunicato di Orange. Ote, l'operatore greco che è posseduto e gestito al 46 per cento da Deutsche Telekom, ha affermato che la transazione dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2021. Ote manterrebbe la sua proprietà nel business mobile di Telekom Romania. (Rob)