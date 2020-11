Business news: Spagna, nel terzo trimestre Telefonica estende fibra ottica a 800 mila unità immobiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna, tra luglio e settembre, Telefonica ha accelerato sull'introduzione della fibra ottica estendendo le sue reti in quasi 800 mila unità immobiliari con una crescita dell'8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'obiettivo dell'azienda è di coprire il 100 per cento del territorio entro il 2024 ritenuto fondamentale nell'ambito del piano di riduzione dei costi con un investimento complessivo di oltre 400 milioni di euro. (Spm)