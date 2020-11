Business news: Grecia, ritardi nei pagamenti della Tui mettono a rischio sopravvivenza albergatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sopravvivenza di centinaia di aziende greche nel settore turistico-ricettivo greco è a rischio dopo che la più grande compagnia di viaggi e turismo del mondo, la tedesca Tui, ha disposto una serie di modifiche contrattuali che richiedono ai proprietari di hotel di attendere fino a marzo 2021 per tre quarti del denaro dovuto per i soggiorni prenotati quest'anno. Secondo quanto riferito dal quotidiano economico "Financial Times", i pagamenti in arretrato, che in alcuni casi ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro, vengono solitamente effettuati due mesi dopo la data di partenza. I ministro del Turismo greco, Haris Theocharis, ha affermato che il governo "sta monitorando da vicino la situazione". Il settore turistico dà lavoro a circa 700 mila persone in Grecia e rappresenta circa il 20 per cento del Pil del Paese. Il fornitore di pacchetti turistici ha emesso una serie di emendamenti contrattuali questo mese, visti dal Financial Times, che richiedono ai proprietari di hotel di attendere fino a marzo 2021 per tre quarti del denaro dovuto loro per i soggiorni effettuati quest'anno. (Gra)