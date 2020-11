Business news: Spagna, Elawan Energy ottiene 92 milioni di euro per 5 impianti fotovoltaici in Castiglia-La Mancia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia spagnola Elawan Energy ha ottenuto 92 milioni di euro di finanziamenti concessi da Sabadell, Bankia, Abanca, Pichincha Spagna per la realizzazione di 5 impianti fotovoltaici da 250 MW nei comuni di Bonete e Higueruela in provincia di Albacete (Castiglia-La Mancia). Secondo quanto riferito da un'azienda in una nota, con questi impianti fornirà energia a quasi 122 mila case con una produzione annua stimata di 500 Gwh di energia pulita e "porterà al più grande complesso fotovoltaico di Castilla-La Mancia". (Spm)