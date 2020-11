Business news: Spagna, Cellnex chiude accordo da 10 miliardi con Ck Hutchison per 24.600 torri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cellnex Telecom, società spagnola attiva nel business delle torri e delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha concluso un accordo storico con l'operatore di Hong Kong Ck Hutchison che la pone come un riferimento di rilievo nel business europeo delle infrastrutture di telecomunicazione. Come riferisce il quotidiano "El Economista" grazie all'operazione aggiungerà complessivamente 24.600 nuove torri telefoniche al suo patrimonio in 6 Paesi (Italia, Regno Unito, Irlanda, Austria, Svezia e Danimarca) alle quali, nei prossimi 8 anni, se ne aggiungeranno altre 5.200 portando il numero complessivo a 30 mila. Con questa nuova accelerazione Cellnex amplierà il portafoglio di torri telefoniche a 103 mila siti, contando le infrastrutture esistenti, quelle concordate e quelle impegnate per i prossimi anni. (Spm)