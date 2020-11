Business news: Bosnia, iniziata la stesura dell'asfalto per autostrada Buna-Pocitelj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate le operazioni per la stesura dell'asfalto nel tratto autostradale fra le località di Buna e Pocitelj, in Bosnia-Erzegovina. Secondo quanto riporta il sito "Klix", la realizzazione del tratto autostradale avrebbe dovuto essere completata lo scorso giugno, ma sono stati registrati dei ritardi da parte della società Hering concessionaria dell'appalto. Alla fine di settembre è stata eseguita una prima posa di prova dell'asfalto. Secondo fonti del sito "Klix" i lavori di asfaltatura dovrebbero essere ultimati entro due settimane. La sezione autostradale vede un progetto del valore di circa 32 milioni di euro che prevede al suo interno la costruzione di un ponte presso Pocitelj, attualmente in costruzione. Secondo le previsioni il completamento del ponte non avverrà prima del 2022. Il tratto Buna - Pocitelj è lungo 7,2 chilometri e non attraversa alcun insediamento urbano, ma si stende lungo la pianura e le zone carsiche dell'Erzegovina. (Seb)