Business news: Francia, Varin (Suez), offerta Veolia è opaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta presentata da Veolia per acquisire Suex è "opaca". Lo ha scritto in un editoriale pubblicato dal quotidiano "Les Echos" il presidente di Suez, Philippe Varin. "Da diverse settimane sentiamo appelli al dialogo con Veolia sulla sua offerta. Vorremmo sottolineare con forza l'inesattezza delle proposte di Veolia che rendono fittizio ogni dialogo tra i nostri due gruppi", scrive il dirigente. Varin punta il dito contro il processo: "al di là di una proposta in due tappe sconnesse e l'acquisizione di un blocco con pagamento immediato ad Engie seguito da un'intenzione per il resto degli azionisti ma che è condotto come un progetto unico di presa di controllo, denunciamo un processo opaco che porta a un'operazione irregolare sospesa dalla giustizia francese", si legge nell'editoriale. Il presidente di Suez spiega inoltre che il suo gruppo non è stato avvisato da Engie, che detiene il 32 per cento della partecipazione. "Quando Veolia ha fatto un'offerta ad Engie, perché Engie, nostro azionista storico, non ha lanciato una procedura d'asta invece di precipitarsi ad accettare il calendario e la proposta di Veolia?" si chiede Varin. (Frp)