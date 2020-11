Covid: Aurisicchio (Takis), arrivate prime dosi vaccino, in attesa di iniziare studi clinici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sono arrivate le prime dosi del vaccino Takis. Lo annuncia in un post su Facebook Gigi Aurisicchio, il fondatore e amministratore delegato di Takis, società con sede a Roma di biotech che si dedica da anni alla ricerca ed è specializzata nei vaccini di tipo genetico. "Un faticosissimo ed emozionante percorso che speriamo serva al nostro Paese ed oltre confini. Attendiamo adesso l'approvazione dalle Agenzie regolatorie per iniziare gli studi clinici, rigorosamente ed orgogliosamente in Italia". (Rer)