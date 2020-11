Coronavirus: Trump, il vaccino anti-Covid "sarà approvato molto presto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense Donald Trump ha detto che il vaccino contro il coronavirus potrebbe essere approvato "molto presto". Il capo della Casa Bianca ha parlato in una conferenza stampa trasmessa in diretta su Twitter. Trump ha sottolineato come gli Stati Uniti siano il paese che ha fatto più di ogni altro in termini di tamponi sulla popolazione, distribuzione di mascherine e guanti. Ha negato problemi con l'infettivologo Anthony Fauci, pur ammettendo di aver avuto pareri diversi su alcuni punti, ma ha rivendicato che "Fauci lavora per questa amministrazione" e si è mostrato sorpreso, incuriosito da un fatto: "È curioso che lui lavora con noi ed è cosi stimato ma a nessuno piaccio io... Sicuramente dipende dal mio carattere...", ha scherzato.(Nys)