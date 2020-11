Usa: manifestazione dell'estrema destra a favore di Trump sabato a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ampia schiera di gruppi di estrema destra e di sostenitori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha in programma di scendere in strada a Washington, sabato, in mezzo a forti tensioni sui risultati delle elezioni presidenziali. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il mix di manifestanti si riunirà nel centro della capitale dove sarà accolto da una contromanifestazione, e si temono scontri violenti. Il raduno principale - che includerà gruppi come Million MAGA March, Stop the Steal DC e March for Trump - sembra focalizzato a mostrare un'effusione di sostegno al presidente Trump che rifiuta di concedere la corsa al presidente eletto Joe Biden, citando affermazioni infondate di diffusi brogli elettorali. Il conduttore di "Fox News" Sean Hannity, l'addetto stampa della Casa Bianca Kayleigh McEnany e Trump hanno tutti promosso il raduno. (Nys)