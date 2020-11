Business news: Germania, autorizzate esportazioni di armi alla Turchia per 522 milioni di euro dal 2002

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2002, il governo tedesco ha autorizzato esportazioni militari verso la Turchia che possono essere utilizzate per la costruzione, l'armamento o l'equipaggiamento di navi da guerra. Le vendite hanno raggiunto un valore di 522 milioni di euro. Sul totale, 128,8 milioni di euro riguardano i sottomarini di classe U-214 che la Marina militare turca ha acquisito da Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), comparto navale del conglomerato tedesco Thyssenkrupp. È quanto reso noto dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco nella risposta a un'interrogazione presentata da Sevim Dagdelen, deputata di La Sinistra al Bundestag. Come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le vendite di armi tedesche alla Turchia, e in particolare alle sue forze navali, sono oggetto di acceso dibattito in Germania. Le polemiche sono ulteriormente montate a seguito delle recenti iniziative di Ankara nel Mediterraneo orientale. Si tratta delle tensioni tra Ankara e Atene nei tratti di mare sotto disputa per la ricerca di idrocarburi. Finora, il governo tedesco ha vietato l'esportazione in Turchia di armamenti che potrebbero essere utilizzati nella guerra in Siria. Tuttavia, la consegna di armi e materiali per la Marina turca continua a essere approvata. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Die Welt”, il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha affermato che il proprio Paese è “minacciato dalle armi tedesche nelle mani della Turchia”. Dendias ha aggiunto: “Non date alla Turchia qualcosa con cui possa destabilizzare l'intero Mediterraneo orientale”. (Geb)