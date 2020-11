Business news: fonti stampa, completato Balkan Stream fra Bulgaria e Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del gasdotto Balkan Stream è stata completata grazie al collegamento effettuato fra la sezione bulgara e quella serba della struttura. E' quanto riferiscono i media russi citando fonti riservate coinvolte nella costruzione del gasdotto. Secondo le fonti citate dall'agenzia russa "Tass", non sono previste cerimonie ufficiali a causa della pandemia da Covid-19 in corso. L'evento potrebbe essere contrassegnato da una cerimonia in un periodo successivo, sempre secondo fonti dei media russi. Lo scorso 23 settembre il primo ministro bulgaro, Bojko Borisov, ha dichiarato che il progetto di gasdotto dal confine turco-bulgaro a quello con la Serbia è "una priorità per il governo". La sua realizzazione aumenterà la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale da varie fonti, ha osservato Borisov, e rafforzerà la concorrenza e la trasparenza nel mercato del gas naturale. (Seb)