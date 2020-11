Business news: banche tedesche mettono in guardia da tassi negativi Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione delle banche tedesche (Bdb), Hans-Walter Peters, ha messo in guardia dalle conseguenze che il tasso sui depositi praticato dalla Banca centrale europea (Bce), pari allo 0,5 per cento dal 18 settembre 2019, potrebbe avere per gli istituti di credito. In particolare, Peters ha avvertito che sempre più banche potrebbero essere costrette ad applicare tassi negativi sui conti dei propri clienti. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, finora ciò ha riguardati aziende con depositi elevati e conti correnti superiori ai 100 mila euro. Tuttavia, sempre più banche hanno iniziato ad addebitare i tassi negativi sui depositi inferiori ai 10 mila euro. Ora, “in stretto coordinamento con i concorrenti francesi”, gli istituti di credito tedeschi chiedono “un'indennità più elevata per cui non sono dovuti interessi negativi”. Secondo il presidente del Bdb, le banche dell'Eurozona pagheranno nel 2020 oltre 10 miliardi di euro di interessi negativi alla Bce, dopo i sette miliardi di euro nel 2019. Si tratta di 870 milioni di euro al mese. In tal modo, gli istituti di credito vengono a mancare delle risorse da erogare per i prestiti, urgentemente necessari nella crisi del coronavirus. Intanto, i depositi presso le banche tedesche stanno drasticamente aumentando. A causa della crisi, è infatti, aumentato il tasso di risparmio delle famiglie, dal 10,9 al 15 per cento. (Geb)