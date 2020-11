Business news: Likhachev (Rosatom), possibile costruzione di una seconda centrale nucleare in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica statale russa Rosatom sta discutendo con la Bielorussia la costruzione di un'altra centrale nucleare e di un reattore di ricerca. Lo ha annunciato il direttore generale di Rosatom, Aleksej Likhachev, in un videomessaggio ai lavoratori dell'industria nucleare russa. La prima unità della centrale bielorussa è stata collegata alla rete elettrica il 3 novembre. "È il primo blocco della generazione 3+ costruito nel continente europeo, fuori dalla Russia", ha dichiarato il presidente di Rosatom. "Il lancio energetico del blocco bielorusso si è trasformato in un evento su scala nazionale, è una vittoria congiunta di specialisti russi e bielorussi, che contribuisce all'unificazione delle popolazioni", ha dichiarato. In precedenza, Likhachev, in un'intervista ai media statali bielorussi, ha affermato che Rosatom è pronta a partecipare alla costruzione di una seconda centrale nucleare in Bielorussia. Il 6 novembre, il presidente del paese Aleksandr Lukashenko ha annunciato che dovrebbe essere costruita una seconda centrale nucleare nella repubblica per non dipendere dalle forniture di petrolio e gas. (Rum)