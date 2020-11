Business news: Francia, Gcf al lavoro con i cantieri Suite Rapide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lockdown francese non ferma Suite Rapide. Dalle misure restrittive decretate dal governo francese per far fronte alla seconda ondata della pandemia Covid-19, infatti, sono escluse le lavorazioni dei cantieri ferroviari, classificate da Sncf come "prioritarie e d'interesse nazionale". Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, a maggior ragione i cantieri dei lotti "Suite Rapide", la corsia veloce del Piano di rinnovamento della rete ferroviaria francese, su cui Gcf, tramite Transalp Renouvellement, opera da anni da protagonista. A cavallo del nuovo stop generale si è così potuto proseguire i lavori, a Nord nella regione dell'Alta Francia, presso il cantiere Boulogne-Calais (17 chilometri di rinnovamento totale lungo la linea 314.000) e, contemporaneamente, nella regione Rodano-Alpi, ad avviare il cantiere notturno che, lungo la linea 830.000 Parigi-Marsiglia, ha l'obiettivo di rinnovare l'importantissima tratta a sud di Lione, tra le stazioni di Saint Fons e Saint Claire-les-Roches. (Com)