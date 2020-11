Business news: Germania, Thyssenkrupp negozia aiuti di Stato con il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo in notevoli difficoltà aggravate dalla crisi del coronavirus, il conglomerato tedesco Thyssenkrupp sta negoziando aiuti di Stato con il governo federale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nelle discussioni sono coinvolti i ministeri dell'Economia ed Energia e delle Finanze. I colloqui sono stati “finora vaghi, non sono state discusse somme concrete”. Secondo alcuni analisti, l'azienda necessiterebbe di cinque miliardi di euro. Tuttavia, per fonti informate sui fatti, questa è una cifra “troppo alta” e “non è chiaro se Thyssenkrupp abbia davvero bisogno” degli aiuti di Stato. A ogni modo, il gruppo confida nel sostegno pubblico per la conversione dei suoi impianti siderurgici affinché diventino neutrali per il clima. Per Thyssenkrupp, la transizione costerà fino a dieci miliardi di euro nei prossimi anni. Tuttavia, il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha già annunciato che lo Stato sosterrà il settore della siderurgia nel passaggio alla neutralità climatica. La richiesta di un intervento pubblico ha uno scopo ulteriore per Thyssenkrupp: rendere più attraente la cessione del comparto acciaio. In alternativa, una partecipazione statale permetterebbe a Thyssenkrupp di mantenere il settore della siderurgia, storicamente il nucleo del gruppo dalla sua fondazione nel 1811 come acciaierie Krupp. A oggi, soltanto il gruppo siderurgico britannico Liberty Steel ha presentato un'offerta non vincolante il comparto dell'acciaio di Thyssenkrupp. (Geb)