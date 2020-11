Business news: Spagna, Audax Renovables annuncia piano da quasi 400 milioni in 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Audax Renovables sta preparando un nuovo piano strategico fino al 2026 che dovrebbe portare l'azienda a raggiungere un utile operativo lordo (Ebitda) tra i 350 e di 400 milioni di euro nei prossimi cinque anni. Come riferisce il sito specialistico "El Periodico de la Energia", ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato della società, Jose Elías, aggiungendo che Audax Renovables mira a sviluppare tra i 4 ed i 6 GW di potenza di energia rinnovabile, in particolare fotovoltaica, principalmente in Spagna, Italia e Portogallo. Attualmente l'azienda gestisce un portafoglio di parchi eolici da 91 MW in Spagna, Francia e Polonia, mentre 320 MW di capacità fotovoltaica sono in fase di sviluppo del Paese iberico. (Spm)