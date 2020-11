Business news: sottosegretario francese, è possibile ricapitalizzare Air France-Klm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È possibile ricapitalizzare la compagnia aerea Air France-Klm: lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" Jean-Baptiste Djebbari, sottosegretario ai Trasporti del governo francese. "Il governo francese e quello olandese sono in trattativa", ha detto Djebbari, secondo il quale sulla compagnia Air France "bisogna avere una strategia chiara". Per questo il sottosegretario non ha scartato l'ipotesi di nuove "acquisizioni" o una "nuova grande strategia sulla rete domestica". Lo Stato in quanto azionista ha "interesse nell'avere degli attivi strategici", ha aggiunto il sottosegretario. (Frp)