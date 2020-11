Business news: Repubblica Ceca, fondo internazionale Apollo investe in Sazka Entertainment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo internazionale Apollo investirà 500 milioni di euro nella neonata società ceca Sazka Entertainment. Lo rivela all'agenzia di stampa "Ctk" il gruppo Kkcg dell'imprenditore Karel Komarek, di cui Sazka è una società sussidiaria. Sazka Entertainment ha intenzione di investire nel mercato delle lotterie in Europa e negli Stati Uniti. "La gran parte dell'investimento di 500 milioni di euro sarà usato come capitale per acquisizioni e opportunità di crescita in Europa e in Nord America, con un focus sulle lotterie", riporta la compagnia. Il capitale sociale di Sazka ammonterà a 4,2 miliardi di euro dopo l'operazione, che dovrebbe essere perfezionata nel 2021, dopo l'autorizzazione dell'autorità regolatrice. (Vap)