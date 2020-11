Usa: Navarro, lavoriamo come se ci fosse un secondo mandato Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consulente commerciale della Casa Bianca, Peter Navarro, ha detto oggi che l'amministrazione Trump sta operando come se dovesse conseguire un secondo mandato. "Stiamo andando avanti qui alla Casa Bianca con il presupposto che ci sarà un secondo mandato di Trump", ha detto Navarro all'emittente "Fox", facendo eco a un ritornello del Segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e degli alleati più saldi del presidente. Queste osservazioni rappresentano un brusco allontanamento dalla realtà elettorale, in cui il democratico Joe Biden è stato il vincitore delle presidenziali della scorsa settimana, con almeno 306 voti elettorali e la vittoria del voto popolare per oltre 5 milioni di voti. (Nys)