Cile: il 23 novembre riaprono le frontiere aeree, richiesto test pcr e dichiarazione giurata (2)

- La diffusione del coronavirus è attualmente in fase di contenimento in Cile. Con 1631 nuovi contagi nelle ultime 24 ore è arrivato a 526.438 il totale dei casi confermati mentre ad oggi sono 14.633 in totale le morti imputabili alla Covid-19, con 22 nuovi decessi rispetto al bollettino precedente. Nel paese vige uno stato di emergenza, con un coprifuoco dalle 23 alle 5. Da metà luglio è stato avviato un piano modulare di flessibilizzazione della quarantena, con cordoni sanitari ad hoc, restrizioni locali di portata diversa a seconda dell'intensità del contagio. Attualmente sono tre i municipi che sono sottoposti ad una fase 1 della quarantena, mentre 16 distretti sono stati autorizzati ad allentare le misure di prevenzione. Due dei tre distretti in quarantena sono nella regione meridionale dell'Araucania, mentre il terzo è nella regione denominata de "Los Lagos". L'allentamento progressivo e graduale riguarda principalmente la regione metropolitana di Santiago, fino a due mesi fa epicentro della pandemia nel paese. (Abu)