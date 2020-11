Brasile-Usa: vicepresidente Mourao parla "a titolo personale", vittoria Biden sempre più irreversibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourão, ha dichiarato di ritenere che la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti "è sempre più irreversibile". Lo ha detto in un'intervista rilasciata all'emittente "Radio Gaucha", precisando che si tratta di una valutazione "personale" in quanto il governo brasiliano non ha ancora riconosciuto ufficialmente la vittoria del candidato democratico sull'attuale presidente Donald Trump. Mourao ha dichiarato di non parlare a nome del governo brasiliano e che la decisione se riconoscere o meno la vittoria di Biden deve essere presa dal presidente Jair Bolsonaro. Successivamente Mourao è tornato a parlare delle elezioni negli Stati Uniti in una conversazione con i giornalisti al palazzo di governo, il Palacio do Planalto. La vittoria di Biden in Arizona che prevedono diversi media statunitensi ha reso la situazione ancora più difficile da ribaltare, ha detto. "Penso che sia diventato complicato ora. A meno che il presidente Trump non abbia ancora un asso nella manica che al momento non conosciamo", ha detto. (Brb)