Usa-Ecuador: Pompeo incontra delegazione da Quito, "valori condivisi" (2)

- Gli Stati Uniti hanno riconosciuto gli sforzi dell'Ecuador nell'ambito del Processo di Quito per coordinarsi con gli altri Stati membri nella formulazione di politiche regionali in risposta alla crisi dei rifugiati e dei migranti che sta colpendo la regione. Nell'ambito dell'assistenza allo sviluppo, entrambi i governi hanno accolto con favore la riapertura dell'ufficio dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) a Quito nel novembre 2020. Inoltre, gli Stati Uniti e l'Ecuador hanno annunciato un approfondimento della cooperazione bilaterale per aumentare l'empowerment economico delle donne, in linea con gli obiettivi della Women's Global Development and Prosperity Initiative. L'iniziativa comprende anche l'espansione del programma dell'Academy for Women Entrepreneurs. I due governi hanno espresso la loro preoccupazione per la presenza di pescherecci battenti bandiera straniera in zone di mare adiacenti alla zona economica esclusiva dell'Ecuador, attività che potrebbero mettere a rischio la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine al di fuori delle acque giurisdizionali dell'Ecuador. (Nys)