Coronavirus: Usa, i consulenti di Biden respingono il lockdown

- Due esperti di salute pubblica che consigliano Joe Biden sul Covid-19 hanno respinto l'idea di "blocchi" come quelli visti in primavera per ridurre il numero di casi in aumento. Celine Gounder, che fa parte della task force del futuro presidente democratico sul coronavirus, ha detto oggi all'emittente "Cnbc" che il suo team sostiene le chiusure "mirate" di aziende che stanno effettivamente portando alla diffusione del virus, compresi i ristoranti al coperto. "In realtà il consenso è che abbiamo bisogno di un approccio più sfumato. Abbiamo imparato molto dalla primavera, e possiamo essere molto più mirati geograficamente, e possiamo anche essere più mirati in termini di ciò che chiudiamo", ha detto. "Penso che quello che dobbiamo rafforzare in questo momento sia la ristorazione al coperto, andare nei bar, nelle palestre al coperto, questo genere di cose e possiamo davvero tenere aperte le scuole, per esempio, molto più a lungo se restringiamo le aree in cui è più probabile che si diffondano". Gli Stati Uniti stanno entrando in quella che alcuni esperti hanno definito la fase peggiore della pandemia, con una media di oltre 130 mila nuovi casi al giorno. (Nys)