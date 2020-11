Business news: Germania, esportazioni in aumento del 2,3 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la serie di segnali sulla ripresa dell'economia tedesca dalla crisi del coronavirus. A settembre scorso, le esportazioni sono aumentate del 2,3 per cento su base mensile, come reso noto dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Si tratta del quinto mese consecutivo di incremento e il dato supera le previsioni, che stimavano la crescita sarebbe stata al 2 per cento dopo quella del 2,9 per cento registrata ad agosto. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, le importazioni sono, invece, diminuite dello 0,1 per cento dopo essere aumentate per quattro mesi di seguito. Tuttavia, a causa della crisi, da gennaio a settembre, esportazioni hanno subito un crollo dell'11,7 per cento su base annua a 880 miliardi di euro. La Federazione delle industrie tedesche (Bdi) prevede che, per l'intero 2020, il dato sarà del -13 per cento. A settembre, le esportazioni sono diminuite del 7,7 per cento rispetto a febbraio, l'ultimo mese prima dell'introduzione delle restrizioni anticontagio in Germania. (Geb)