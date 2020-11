Covid: presidente Toscana Giani, passaggio a zona rossa basato su dati inizio novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, esprime "sorpresa e amarezza" per la decisione del governo di includere la sua regione nella zona rossa, precisando che "i dati su cui è fondata" la scelta dell'esecutivo "sono quelli della settimana 1-8 Novembre". In un post su Facebook, Giani spiega: "Oggi e negli ultimi giorni ho visto in Toscana un cauto ma oggettivo sollievo perché la curva pandemica tende a rallentare e stabilizzarsi. Ritenevo quindi che potesse mantenersi il livello arancione senza accedere alla zona rossa". Quindi aggiunge: "Ho rappresentato tutte le mie perplessità e dubbi alle autorità ministeriali, considerato il duro lavoro svolto dal sistema sanitario regionale e i sacrifici chiesti a tutti i toscani". In riferimento ad un possibile ritorno della Toscana in area arancione, Giani conclude: "Dobbiamo uscirne presto, con l’impegno e la responsabilità di ciascuno di noi, come già abbiamo fatto in questi giorni".(Rin)