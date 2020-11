Covid: Report Iss, rischio elevato su tutto territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in aumento le Regioni/Pa che sono state classificate a rischio alto e/o equiparate a rischio alto per tre o più settimane consecutive, questo prevede la valutazione di specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale in base al documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre. E' quanto emerge dal monitoraggio del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità sulla situazione epidemiologica. Venti Regioni/Pa sono classificate a rischio alto e una a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese configurando di fatto su tutto il territorio nazionale un rischio elevato di epidemia.(Rin)