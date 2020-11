Libia: Williams (Onu), accordo su elezioni il 24 dicembre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni in Libia si terranno il 24 dicembre 2021, una data storica perché coincide con il settantesimo anniversario dell’indipendenza del Paese. Lo ha detto stasera l'inviato delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, in una conferenza stampa virtuale trasmessa sui canali web dell’Onu. Tale data, ha precisato la diplomatica statunitense a capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil), è stata concordata dai 75 delegati libici del Foro di dialogo politico riuniti a Tunisi. Due giorni fa, l’11 novembre, Williams aveva detto che i colloqui politici sul futuro della Libia in corso in Tunisia "hanno raggiunto una svolta" con "un accordo preliminare su una tabella di marcia" per arrivare a "elezioni parlamentari e presidenziali libere, eque, inclusive e credibili" entro “18 mesi”.(Lit)