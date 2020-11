Usa: Wall Street, il potenziale vaccino fa chiudere il Dow Jones in rialzo dell'1,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di New York ha chiuso in forte rialzo, con gli investitori che si sono concentrati sulle buone notizie relative a un potenziale vaccino anti-Covid e hanno ignorato l'attuale picco di infezioni. L'indice S&P 500 ha chiuso su 48 punti, con un aumento dell'1,4 per cento, a 3.585 punto. La media industriale Dow Jones Industrial Average, nel frattempo, ha chiuso su 400 punti, o 1,4 per cento. I mercati sono aumentati in seguito alla vittoria del Presidente eletto Joe Biden, insieme al probabile controllo del Gop al Senato. Il destino del Senato sarà tuttavia deciso in due elezioni di ballottaggio a gennaio. I mercati, infatti, tendono a prosperare sotto un governo diviso. Una serie di Stati, tra cui New York, Vermont, Idaho e Virginia, hanno annunciato nel frattempo nuove restrizioni, mentre il New Mexico ha annunciato un blocco di due settimane. (Nys)