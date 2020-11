Imprese: Aspi, al 30 settembre Ebitda in forte calo a 491 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2020 Autostrade per l’Italia registra un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 491 milioni di euro, in calo di 1,412 miliardi rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso a fronte degli effetti associati alle misure restrittive di contrasto alla pandemia di Covid-19 e alla variazione operativa dei fondi. Stando all’informativa finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, il dato su base omogenea registra una contrazione del 62 per cento. Aumentano gli ammortamenti, svalutazioni, ripristini di valore e accantonamenti per rinnovi che si attestano a 500 milioni di euro con un incremento di 11. (Com)