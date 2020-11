Roma: Campidoglio, da domani Ztl aperte h24 fino al 3 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani e fino al 3 dicembre 2020 tutti i varchi delle Zone a traffico limitato del centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo saranno disattivati h24 per tutta la settimana. Lo rende noto il Campidoglio. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza che prevede l'apertura dei varchi delle Ztl. "Il provvedimento è stato adottato per agevolare gli spostamenti in città durante questa fase dell'emergenza sanitaria", si legge nella nota.(Com)